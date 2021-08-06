В Токио, где сейчас проходит Олимпиада, человек с ножом напал на пассажиров электрички

По меньшей мере десять человек ранены, — сообщает агентство Associated Press. По информации местных СМИ, девять пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшему сначала удалось сбежать, но затем его задержали в одном из магазинов. Отмечается, что он сам сообщил сотрудникам супермаркета о том, что сделал.

После происшествия всех пассажиров поезда эвакуировали, движение по ветке, где произошел инцидент, приостанавливали. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование.