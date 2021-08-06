Юрист «ОВД-инфо» рекомендует проверить свои соцсети на наличие ссылок на нежелательные организации

Юрист правозащитного проекта «ОВД-инфо» Дмитрий Пискунов рекомендует проверить свои социальные сети на наличие публикаций со ссылками на нежелательные организации. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Чтобы себя гарантированно обезопасить, мы рекомендуем пробежаться по своим старым публикациями в социальных сетях, прежде всего в «Вконтакте», «Одноклассниках», Mail.ru, потому что это наиболее сотрудничающие с правоохранительными органами соцсети» – рекомендует Пискунов.

Он предлагает два варианта в случае, что такие публикации будут обнаружены. «Либо удалять старые посты, где упоминаются экстремистские организации, в том числе, признанные таковыми ФБК*, штабы Навального* и защиты прав граждан*, и второй вариант – в посте отмечать, что такая организация признана экстремистской. Какой-то стандартной формулировки для этого не существует, достаточно просто как вам кажется наиболее подходящим образом упомянуть, что такая организация была внесена в список экстремистских» – советует Пискунов. По его словам, это поможет избежать ответственности по статье 13.15 кодекса об административных правонарушениях.

Пискунов обратил внимание на отсутствие срока давности для административных дел по этой статье. «Есть довольно серьезная проблема с подходом правоохранительных органов к старым публикациям. Мы неоднократно наблюдали, как Центр противодействия экстремизму интерпретирует старые посты как длящееся нарушение, которое они выявляют в настоящем времени. То есть, даже если это пост 2013 года, если его обнаружили в августе 21-го, это будет считаться нарушением, совершенным сейчас» – заключил Пискунов.

О большом количестве дел, связанных с публикациями в соцсетях материалов со ссылками не нежелательные организации, сегодня сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

* — организации признаны иноагентами и экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ