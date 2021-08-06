Отвечать за незаконные публикации должны не пользователи, а соцсети – представитель Общественной палаты

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич считает, что отвечать за нарушающие закон публикации должны не сами пользователи, а социальные сети, в которых они были размещены. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мое глубокое убеждение заключается в том, что отвечать должен не человек, который написал и опубликовал, в том числе, не зная, а модераторы социальной сети и, в широком смысле, сама сеть, которая это пропускает» – считает Малькевич.

Отсутствие просвещения в данной сфере Малькевич считает важной проблемой. «Поскольку медиаобразования нет, никто не учит такому понятию, как цифровые следы, то, конечно, от этого люди и страдают. Не подумав, что-то там лайкнул, репостнул, не все в состоянии следить за тем, какая литература в этом году была допустима, а через год попала в список экстремистской. Если бы стояли фильтры в социальных сетях, если бы модераторы все это вычищали «на подлете», не было бы огромного количества проблем у людей» – отметил он. Малькевич утверждает, что часто люди публикуют информацию в социальных сетях в состоянии эмоционального аффекта. «Далеко не все, кто публикуют какие-то, скажем так, не очень адекватные и политически выверенные тексты, делают так, потому что они так считают. А потому что поддались там на какие-то флешмобы, их там запутали, завели и так далее, и так далее. Конечно, человек должен отдавать себе отчет в том, что он пишет. Здесь тоже есть другая крайность, потому что, например, какой-то деятель написал текст в несколько тысяч знаков, он же думал, когда писал. Поэтому я и говорю про медиаобразование. Поэтому если бы людей учили – ну написал ты текст, прочти его один раз, второй, проверь, нет ли там какой-то явно агрессии, призывов к антиконституционным действиям, и потом уже публикуй» – рассказал Малькевич.

Малькевич заметил, что Общественная палата уже добилась подвижек в изменении законодательства в этой сфере. «Несколько лет подряд Общественная палата России добивалась принятия закона об ответственности социальных сетей за тот контент, который там размещается. Более того, в рамках этой борьбы нам удалось как раз добиться декриминализации статьи уголовного кодекса, так называемой, «о лайках и репостах» – сообщил он.

Сегодня представители «Агоры» сообщили о большом количестве административных дел, связанных с публикациями, содержащими ссылки на материалы нежелательных организаций.