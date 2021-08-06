В Белоруссии признали экстремистским спортивный портал Tribuna

В список запрещенных попали также его социальные сети и мобильное приложение. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны. Такое решение вынес районный суд Витебска, признав, что администраторы распространяли экстремистские материалы. Теперь за публикацию или за репост информации из этих интернет-ресурсов на территории Белоруссии будет грозить штраф или арест.

Портал Tribuna освещал скандал на Олимпиаде с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Ранее редакция поддерживала протестующих

