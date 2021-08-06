Восемь российских авиакомпаний получили допуски к полетам на египетские курорты

Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту», «Победе» и S7 на рейсы в Кургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и еще трем компаниям на полеты из регионов. При этом, как отметили в пресс-службе ведомства, наличие допуска пока не означает права полетов. Разрешение будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба. Ранее сообщалось, что разрешение на два регулярных рейса в неделю получила авиакомпания «Россия».

