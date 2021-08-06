Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера, критиковавшего главу Чечни Кадырова

Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера Мартина Бека, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По их данным, процесс завершился сегодня. Суд признал 48-летнего Сар-Али А. (его полное имя не уточняется) виновным в убийстве соотечественника 4 июля 2020 года в городе Герасдорф. Сам подсудимый это отрицает. Защита подала апелляцию. Таким образом, приговор пока не вступил в силу.