В Ангарской колонии № 2 в Иркутской области вновь началась голодовка заключенных

Порядка 40 человек возобновили протест после применения силы к осужденному. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает интернет-издание «Тайга.инфо». Адвокат Платон Ананьев рассказал, что сегодня он попытался попасть к доверителю после сообщений о том, что сотрудники колонии сломали ему ребро. Но его не пустили под предлогом «режимных мероприятий».

В начале июля около четырех десятков заключенных той же колонии объявили голодовку в знак протеста против жесткого режима в учреждении. Прокуратура начала проверку. И ситуацию на время удалось стабилизировать.