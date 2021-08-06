Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев отказался извиняться за оскорбление трансгендера – штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард, — сообщает телеканал «Дождь». Кузичев уточнил, что за шутки никогда не извиняется и не ожидает никаких санкций со стороны Международного олимпийского комитета, так как у него нет никаких отношений с МОК и никакой присяги он не давал. Кузичев, В частности, назвал трансгендеров «психопатами, которых надо лечить».

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев на другом государственном канале – «Россия», назвал участие ЛГБТ-спорстменов в Олимпийских играх «извращением и пошлостью».

В ответ на это МОК потребовал объяснений от «России» и «Первого канала» — которые, напомню, транслируют соревнования Олимпийских игр.

