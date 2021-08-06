Инопресса: Из-за политики МОК спортсмены из РФ выступают так, будто в их отношении не применялось наказание за допинг

Благодаря политике Международного олимпийского комитета спортсмены из России выступают на Играх в Токио так, как будто в их отношении не применялось никакого наказания за спонсируемое государством использование допинга, — отмечают некоторые западные наблюдатели — обзор подготовил Ринат Валиулин

Автор публикации на сайте Эн-би-си Ньюз пишет, что, цитата, «технически, России запрещено участвовать в международных спортивных соревнованиях до конца следующего года. Однако в Токио сейчас соревнуются 334 российских спортсмена, вместе с которыми туда прибыла целая армия тренеров, ассистентов и так далее», конец цитаты. — Команду Российского олимпийского комитета, — продолжает издание, — несмотря на запреты на использование национального флага, гимна и ряд других ограничений, иначе как российской олимпийской сборной никто не воспринимает и не называет. Историк международного олимпийского движения Давид Велечински в интервью телеканалу вспоминает, что в свое время «чемпионами» по допингу считались восточные немцы, которые давали анаболики практически каждому своему атлету, за исключением разве что яхтсменов, цитата: «Русские тогда пошли дальше их, предписывая допинг и яхтсменам, и даже керлингистам… Сейчас же, — продолжает Велечинский, говоря о токийской Олимпиаде, — они уверены, что им все сошло с рук».

Трэвис Тайгарт, глава американского антидопингового агентства, — пишет далее портал издания, — на днях назвал «фарсом» так называемое наказание россиян со стороны МОК и ВАДА: «Это обычный ребрэндинг, который никак не остановит моральное разложение России и, скорее, будет поощрять других ( спортсменов) добиваться победы любой ценой», — заметил Тайгарт. В другом своем интервью — изданию Нэшнл Паблик Радио — он подчеркнул, что спортсмены должны сдавать первые и впоследствии регулярные допинг-тесты минимум за полгода до начала соревнований, поскольку примерно тогда и начинают потребляться гормоны для наращивания мышечной массы, чтобы потом успеть вывести препараты из организма, но воспользоваться их воздействием на физическую форму. Из-за пандемии, сетует глава Агентства, тестирование на допинг в мире сократилось почти наполовину. По его словам, МОК вполне обоснованно смягчил наказание российским спортсменам, опасаясь ответной реакции России, которая продолжает активно и щедро вкладываться в проведение на своей территории разного рода международных спортивных мероприятий.

В интервью газете Telegraph депутат британского парламента Боб Сили призвал дисквалифицировать Россию с Олимпиады в Токио, заметив, что ее спортсмены, цитата, “ пойманные на величайшем в истории допинговом скандале соревнуются во всех видах как обычно за исключением ничего не значащих мелочей”.