Российские спортсмены завоевали четыре медали на Олимпийских Играх в Токио, в том числе одну золотую

17 золото принес команде ОКР борец-вольник Заурбек Сидаков. К двум титулам чемпиона мира он добавил и звание олимпийского чемпиона. В финале Садаков не дал сопернику – выступающему за Белоруссию россиянину Магомедхабибу Кадимагомедову набрать ни одного балла, победив 7-0. Свою вершину он покорил

Серебро боксера Муслима Гаджимагомедова, который проиграл кубинцу Хулио Ла Крузу, стало для него разочарованием. В сердцах, он сказал, желания носить эту медаль у него нет, а хранить ее на видном месте он не будет. После поражения на нем не было лица

Двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева начала заниматься боксом в 23 года и десять лет спустя завоевала бронзу Игр, став первой дагестанской медалисткой.

Совершенно неожиданной и потому особенно приятной стала бронза на велотреке Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская, которые сенсационно опередили многих лидеров в мэдисоне – гонке на выносливость.

После 14 дня Игр у команды ОКР 62 медали. Она занимает 5 место по золотым и третье по общему количеству. Лидируют команды Китая и США.