Правительство Литвы одобрило законопроект о строительстве заграждений на границе с Белоруссией

Стена должна быть построена не позднее 2022-го года. Ориентировочная стоимость работ – 152 миллиона евро. Проект будет финансироваться из бюджета.

С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4-х тысяч нелегальных мигрантов – в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. Кстати, пограничная служба Литвы насчитывает около 5-ти тысяч человек.