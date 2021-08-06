Цена на газ в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров

Это исторический рекорд. Ранее стало известно, что пожар на заводе «Газпрома» в Уренгое привел к снижению поставок газа по газопроводу Ямал – Европа. Поставки по «Северному потоку» оставались стабильными, – отмечает «Коммерсантъ