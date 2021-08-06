Оперативный штаб сообщает, что в России за прошедшие сутки еще 792 человека умерли от коронавируса

Выявлено более 22,5 тысяч новых случаев заражения, в том числе 2,5 тысячи в Москве.

Ранее стало известно, что разработчик вакцины «Спутник», центр имени Гамалеи, с начала года разместил контракты на выпуск вакцины более чем на 97 миллиардов рублей. Пока в обороте объем, эквивалентный 57-ми миллиардам, – отмечает «Коммерсантъ.

По данным Роспотребнадзора, в 14 регионах страны 70% взрослого населения привиты как минимум одной дозой вакцины. При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что в стране еще не выработан достаточный уровень коллективного иммунитета.

Попова также призывает учителей сделать прививку от коронавируса перед началом учебного года. Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов заявлял, что учителям рекомендуется сделать прививку, поэтому вакцинация остается добровольной.

Ранее стало известно, что разработчик вакцины «Спутник», центр имени Гамалеи, с начала года разместил контракты на выпуск вакцины более чем на 97 миллиардов рублей. Пока в обороте объем, эквивалентный 57-ми миллиардам, – отмечает «Коммерсантъ».