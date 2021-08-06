Продолжаются поиски пятерых заключенных, совершивших побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре

Задержаны двое сотрудников ИВС.

Заключенные сбежали из изолятора ночью. Чтобы вскрыть дверь, воспользовались так называемой дверной кормушкой, которая оказалась неплотно закрыта. Замки, предположительно, открутили гаечным ключом. Как он оказался в камере, пока неизвестно. Не ясно, как они смогли покинуть территорию изолятора Агентство РИА Новости сообщает, что на камере наружного наблюдения, направленной на ворота, перерезаны провода. Работала ли она во время побега, неизвестно. Пропажу заключенных обнаружили только утром. Сбежавшие уроженцы Молдавии, оружия у них при себе нет. Один из них обвиянется в тяжком престиуплении, сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Предпринимателем, в убийстве которого обвиняют Мавриди, был глава компании «Мясная империя» Владимир Маругов, которого в СМИ называли «колбасным королем». Его застрелили из арбалета.



Известно, что Мавриди привезли в ИВС в Истре незадолго до побега. Причем, по данным СМИ, его переместили в заполненную камеру, где уже находилось 6 человек. Это сделали по просьбе одного из заключенных, который позже сбежал вместе с ним из изолятора. Сотрудники ИВС, дежурившие ночью, утверждают, что не слышали шума. Один из них рассказал, что закрыл все замки и окно для подачи еды. Двое оставшихся в камере заключенных говорят, что спали и ничего не видели. По данным источников агентств, отрабатывается версия о том, что сотрудники ИВС были в сговоре с беглецами. Они задержаны, пока дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Еще одно дело возбуждено по факту побега.



Муниципальный депутат округа Филевский парк Вадим Коровин сомневается, что из изолятора в Истре заключенные могли сбежать самостоятельно. В интервью «Эху» он рассказал, что во время отбывания ареста в этом ИВС камеры показались ему достаточно надёжными.



Коровин также рассказал о многочисленных нарушениях в этом изоляторе, на которые он неоднократно жаловался руководству.