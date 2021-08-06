Брат политика Алексея Навального Олег приговорен к году лишения свободы условно по так называемому «санитарному делу»

Брат политика Алексея Навального Олег приговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год по так называемому санитарному делу. Защита объявила, что обжалует приговор. Дело возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В деле 9 фигурантов. Сегодня же Николаю Ляскину назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.

Защита будет обжаловать приговор, — сказал адвокат Сергей Тельнов.

Еще одна фигурантка дела Любовь Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы.