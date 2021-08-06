«Агора»: как минимум в трех регионах России в отношении пользователей соцсетей заведены административные дела

Минимум в трех регионах России, по данным международной правозащитной группы «Агора», силовики завели административные дела за ссылки на публикации нежелательных СМИ.

Крупным штрафом, административным арестом и даже лишением свободы может теперь обернуться неосторожный пост в социальных сетях. Причем, несмотря на то, что последняя версия закона об ответственности за распространение и производство экстремистских материалов принята в декабре прошлого года, первые административные протоколы стали появляться только недавно, рассказал Эху глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Речь идет не только о свежеопубликованных постах, но и о тех, которые были сделаны еще до того, как организации были признаны нежелательными. Претензии могут возникнуть даже к тем материалам, которые сделаны почти 10 лет назад, подчеркнул в интервью Эху Павел Чиков

Согласно закону, в социальных сетях нельзя публиковать символику организаций, признанных экстремистскими. Также запрет накладывается на нежелательные организации, в числе которых есть и СМИ. За нарушения этих требований власти предусмотрели целый ряд наказаний. Так, если суд сочтет, что пользователь распространял экстремистские материалы, то можно получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток с конфискацией как самих материалов, так и использованного для их производства оборудования. А вот за распространение материалов нежелательной организации наказание строже: от 5 до 15 тысяч штрафа, при повторении нарушения в течение года штраф составит уже от 300 до 500 тысяч рублей, либо суд может приговорить человека к лишению свободы на срок от 1 года до 4 лет.

«Агора» не первая правозащитная организация, которая предупредила граждан о потенциальной ответственности за публикации, сделанные в социальных сетях еще до вступления закона в силу. Около месяца назад с аналогичными пояснениями выступал и проект «ОВД-Инфо».

Юристы советуют гражданам во избежание административных и уголовных дел удалить все публикации, к которым у силовиков могут возникнуть претензии. В качестве альтернативы предлагается вариант закрытого аккаунта в социальных сетях.

Кстати, сегодня министерство юстиции официально включило в список запрещенных организаций Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Ранее эти структуры были признаны экстремистскими. Юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов советует пользователям во избежание административных и даже уголовных дел проверить свои социальные сети. Поводом для преследования могут стать даже посты, размещенные несколько лет назад.

По словам Пискунова, привлечь к административной ответственности могут любого пользователя, если правоохранительным органам это понадобится для улучшения статистики.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич уверен, что отвечать за незаконные публикации должны не пользователи, а интернет-платформы.

Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в интервью «Эху» сравнил административное преследование за публикации в соцсетях с репрессиями в Советском Союзе. Черкасов считает возбуждение дел по таким поводам недопустимым. Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.