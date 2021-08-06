Общественный деятель Михаил Ходорковский считает итогом пятилетнего давления признание его медиаресурсов связанными с нежелательной организацией. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На протяжении последних пяти лет, без передышки, идут наезды со стороны власти на все общественные движения, на СМИ, на блогеров, так или иначе связанных со мной. Мы были первыми объявлены нежелательной организацией, и, к глубокому сожалению, наши же активисты первыми в стране оказались под уголовным преследованием, некоторые под домашним арестом, сейчас уже и в СИЗО. По этому самому дурацкому поводу – сотрудничество с нежелательной организацией. Происходит завершающий аккорд – все редакции всех сайтов признаны сотрудничающими с нежелательной организацией» – рассказал Ходорковский.

Он отметил, что не ожидает ответа, какая организация и почему названа нежелательной. «Естественно, на вопрос, а где эти самые нежелательные организации, ответа нет. То есть, с чего вдруг организации, которые по утверждению Кремля создал и финансирует гражданин России, могут быть признаны нежелательными в России же, ну ответа естественно нет, но собственно говоря, этот ответ и не предвидится» – заметил Ходорковский.

На этой неделе Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ Медиа», после этого ресурсы объявили о прекращении своей деятельности.