Z Архив новостей новости
5 4 6 96
17:08, 06 августа 2021

Ходорковский считает итогом пятилетнего давления признание его медиаресурсов связанными с нежелательной организацией

Общественный деятель Михаил Ходорковский считает итогом пятилетнего давления признание его медиаресурсов связанными с нежелательной организацией. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На протяжении последних пяти лет, без передышки, идут наезды со стороны власти на все общественные движения, на СМИ, на блогеров, так или иначе связанных со мной. Мы были первыми объявлены нежелательной организацией, и, к глубокому сожалению, наши же активисты первыми в стране оказались под уголовным преследованием, некоторые под домашним арестом, сейчас уже и в СИЗО. По этому самому дурацкому поводу – сотрудничество с нежелательной организацией. Происходит завершающий аккорд – все редакции всех сайтов признаны сотрудничающими с нежелательной организацией» – рассказал Ходорковский.
Он отметил, что не ожидает ответа, какая организация и почему названа нежелательной. «Естественно, на вопрос, а где эти самые нежелательные организации, ответа нет. То есть, с чего вдруг организации, которые по утверждению Кремля создал и финансирует гражданин России, могут быть признаны нежелательными в России же, ну ответа естественно нет, но собственно говоря, этот ответ и не предвидится» – заметил Ходорковский.
На этой неделе Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ Медиа», после этого ресурсы объявили о прекращении своей деятельности.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 204 6 18904 05.08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 73 6 7798 05.08
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 330 6 38951 31.07
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 143 6 18123 02.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 192 6 26484 05.08
Блоги

Николай Сванидзе журналист

В собачьем приюте На собак указание пока не распространяется…

5 50 6 7104 12:39
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 110 6 16887 03.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 198 6 31463 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 70 6 12111 05.08
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и приватизация по-русски Кто бы что ни говорил, никто из членов ельцинской семьи не стал крупным собственником, выгодоприобретателем большой приватизации. Давайте не будем забывать этот факт…

5 39 6 6942 11:21
Новости

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев отказался извиняться за оскорбление трансгендера Кузичев уточнил, что за шутки никогда не извиняется и не ожидает никаких санкций со стороны Международного олимпийского комитета, так как у него нет никаких отношений с МОК и никакой присяги он не давал…

5 27 6 5051
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 32 6 6878 02.08
Интервью Тузы

Элла Памфилова гость: Элла Памфилова председатель Центральной избирательной комиссии

Выбрасывать миллиарды в виртуальную пустоту, как я говорю, бессмысленно. Потому что нам шашечки или ехать? Ну лежат на диване или сидят, смотрят. Толку-то?..

5 96 6 22690 05.08
#слушать 54:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 247 6 59647 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 49 6 12159 31.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Желтые звезды антиваксеров — на пути к вирусному холокосту Это конечно ложное, вульгарное и глупое сравнение, но в определенном смысле желтая звезда на груди антиваксера отражает реальность: как и 80 лет назад, это — метка смерти…

5 67 6 17681 31.07

Популярное за неделю

Новости

CNN: разведка США получила секретные данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса Это сведения о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае…

5 5 6 31780
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 114 6 80925 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4410 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 69 6 310330 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 88 6 85604 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9210806
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4985932

Сегодня в эфире