Белоруссия усилила отряды сил пограничной охраны на границе с Литвой, чтобы не допустить выдворения мигрантов с территории соседней страны. Подробнее об обстановке в регионе Алексей Осин

ПОВОДОМ

Поводом для укрепления контингента стала смерть иракского беженца, которого обнаружили белорусские пограничники. По факту возбуждено уголовное дело. Поток мигрантов резко усилился после того, как на Белоруссию были наложены санкции Александр Лукашенко распорядился перестать сдерживать желающих попасть в Евросоюз через Белоруссию, сказав, что на это нет ни денег, ни сил. Как сообщает РИА, со 2 июля, когда границу пересекли тысячи нелегалов, в Литве создалась ситуация, которую власти назвали экстренной. Между тем, по утверждению официального представителя Погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского власти Литвы организованно доставляют мигрантов к границе и пытаются выставить из страны. В создавшейся ситуации, во избежание провокаций контингент был усилен.

ОТВОДА

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что ни один из беженцев не был ранен.