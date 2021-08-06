Суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября арест видеоблогеру Юрию Хованскому

Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Хованский просил изменить меру пресечения на домашний арест. Следствие утверждает, что блогер «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях», а сбор доказательств еще не завершен.

Хованского задержали 9 июня, в его квартире прошел обыск. Его обвинили в публичных призывах к терроризму. По этой статье блогеру может грозить до семи лет колонии. Хованский в письме из СИЗО извинился, назвав свою песню ужасной ошибкой.