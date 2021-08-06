Чиков рассказал о большом количестве новых административных дел за ссылки на нежелательные СМИ в соцсетях

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предупредил, что на россиян могут начать массово составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации СМИ, признанные нежелательными. По его данным, в регионах пользователей соцсетей уже начали вызывать в полицию для составления «целой пачки протоколов за посты прошлых лет». Эксперты рекомендуют срочно удалять подобные ссылки в своих соцсетях, а в крайнем случае закрыть страницы и удалить аккаунт.

