Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по так называемому «санитарному делу». Прокуратура просила дать ему год условно с испытательным сроком три года. Защита намерена обжаловать приговор.

«Санитарное дело» было возбуждено после январских акций в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, фигуранты, а их всего 9 человек, призывали выйти на акцию и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Приговоры уже получили Любовь Соболь и Николай Ляскин -ограничение свободы на 1,5 года и год соответственно.