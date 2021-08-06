Экс-главу Росимущества Кубани Андрея Краснова приговорили к 8 годам колонии по делу о многомилионных аферах

Его признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Краснов, о задержании которого стало известно в октябре 2019 года, в результате его действий из казны были похищены около 65 миллионов рублей.

