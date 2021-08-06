Двое сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре задержаны в связи с побегом пятерых заключенных из исправительного учреждения. Их подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в подмосковном Следственном комитете. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы.



Среди беглецов — обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Остальные обвиняются в краже. Оружия у них нет. По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах, зона поиска может быть расширена.



Бывший член ОНК, координатор программы международной помощи в защиту прав человека в правозащитном центре «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасия Гарина отметила «Эху», что сбежавших заключённых найдут быстро.



Гарина подчеркнула, что в местах заключения всегда много охраны, толстые стены, и всё делается для того, чтобы заключённые не смогли сбежать, но, тем не менее, такие ситуации случаются.