По данным Роспотребнадзора, в 14 регионах страны 70% взрослого населения привиты как минимум одной дозой вакцины

При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что в стране еще не выработан достаточный уровень коллективного иммунитета.

Попова также призывает учителей сделать прививку от коронавируса перед началом учебного года. Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов заявлял, что учителям рекомендуется сделать прививку, поэтому вакцинация остается добровольной.

