На пользователей соцсетей начали составлять протоколы за старые посты с упоминанием нежелательных организаций

Глава «Агоры» Павел Чиков предупреждает пользователей соцсетей о массовых административных делах за старые посты со ссылками на материалы организаций, признанных нежелательными и экстремистскими.

На пользователей соцсетей начали составлять протоколы за старые посты с упоминанием нежелательных и экстремистских организаций, сообщают правозащитники. Они предупреждают – таких случаев будет все больше.

Власти пытаются зачистить пространство социальных сетей руками их пользователей. Новый массив нежелательных и экстремистских организаций, среди которых и структуры политика Алексея Навального, и популярные СМИ, создает риски для любого пользователя интернета, говорится в телеграм-канале проекта «Сетевые свободы», созданного правозащитной группой «Агора».

Полиция и госбезопасность ищут старые публикации, репосты и ссылки — административные протоколы пользователям вручают пачками по 10-15 штук за посты прошлых лет, некоторых штрафуют, другим назначают арест.

Правозащитники рекомендуют вычистить все старые посты, закрыть или удалить аккаунты раньше, чем их найдут силовики. Отмечается, что в их арсенале есть специальные программы, позволяющие процеживать соцсети по ключевым словам. «Сетевые свободы» напоминают, что штраф или арест могут назначить за символику экстремистских и нежелательных организаций, распространение или цитироавание их материалов, а также ссылок на их ресурсы. В некоторых случаях при повторном нарушении можно стать фигурантом уже уголовного дела.

За последнее время властями были признаны иноагентами или нежелательными организациями многие независимые СМИ, а оппозиционные структуры признали экстремистскими

Напомню, ранее российские власти признали экстремистскими, в частности, организации, связанные с политиком Алексеем Навальным. Их деятельность запрещена.

