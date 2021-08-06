По данным ФОМ, рейтинг «Единой России» за 2 месяца до выборов опустился до минимального значения с 2008 года

По данным фонда «Общественное мнение», рейтинг «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму опустился до минимального значения с 2008 года. За «Единую Россию» отдали бы свои голоса только 27% опрошенных, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Социологи отмечают снижение рейтингов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».