Россиянам, которые провели газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, вернут деньги, — пообещал сенатор Андрей Турчак. О программе объявил президент в конце апреля, но официально ее утвердили только в июне. Программа предусматривает проведение газопровода до участков домов.