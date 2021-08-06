Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин пожара на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате пожара снизился транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», сегодня цена на газ в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум, — отмечает «Коммерсантъ».