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15:05, 06 августа 2021

Семнадцатую золотую медаль принес команде Олимпийского комитета России борец вольного стиля Заурбек Сидааков

Сидаков изначально считался фаворитом соревнований. Он вышел победителем двух чемпионатов мира подряд, которые проходили до пандемии и длительного перерыва в соревнованиях. В Будапеште и Нур-Султане он выиграл все схватки. Свою первую высшую награду Сидаков посвятил жертвам трагедии в Беслане, неподалеку от которого он родился и рос. В полуфинале Заурбек одержал досрочную победу над представителем Казахстана Данияром Кайсановым. В поединке за золото Сидаков боролся с белорусским коллегой Магомедхабибом Кадимагомедовым и не дал ему набрать ни балла, победив со счетом 7-0. Российский борец стал победителем олимпийских Игр в полусреднем весе впервые с 2008 года, когда свое второе золото завоевал Бувайсар Сайтиев.

Команда Олимпийского комитета России завоевала 62 медали, 17 из которых золотые. В неофициальном командном зачете она занимает пятое место.


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