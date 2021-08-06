Семнадцатую золотую медаль принес команде Олимпийского комитета России борец вольного стиля Заурбек Сидааков

Сидаков изначально считался фаворитом соревнований. Он вышел победителем двух чемпионатов мира подряд, которые проходили до пандемии и длительного перерыва в соревнованиях. В Будапеште и Нур-Султане он выиграл все схватки. Свою первую высшую награду Сидаков посвятил жертвам трагедии в Беслане, неподалеку от которого он родился и рос. В полуфинале Заурбек одержал досрочную победу над представителем Казахстана Данияром Кайсановым. В поединке за золото Сидаков боролся с белорусским коллегой Магомедхабибом Кадимагомедовым и не дал ему набрать ни балла, победив со счетом 7-0. Российский борец стал победителем олимпийских Игр в полусреднем весе впервые с 2008 года, когда свое второе золото завоевал Бувайсар Сайтиев.



Команда Олимпийского комитета России завоевала 62 медали, 17 из которых золотые. В неофициальном командном зачете она занимает пятое место.