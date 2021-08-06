Брат оппозиционера Алексея Навального Олег получил год условно по «санитарному делу»

Олег Навальный признан Преображенским судом виновным по статье о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей, либо создавшее такую угрозу. Причиной для обвинений стал лишь один пост в социальных сетях за два дня до январского митинга. Единственным же свидетелем стороны обвинения стал некий житель столицы, который действительно пришел на акцию протеста с коронавирусом, однако на суде он сообщил, что публикацию Олега Навального не видел. Этот же человек свидетельствовал и на других слушаниях по так называемому «санитарному делу».

Адвокат Олега Навального с судом не согласен. По его мнению, подзащитный не призывал граждан, заболевших ковидом, выходить на улицы, или не носить маски, перчатки и игнорировать социальную дистанцию. Он, утверждает Никос Параскевов, лишь описал свой жизненный опыт и то, как его дети росли без отца и попросил граждан не оставаться равнодушными к судьбе политика Алексея Навального.

Несколькими часами ранее также Преображенский суд столицы приговорил еще одного соратника политика Алексея Навального Николая Ляскина к году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу».