Защита Николая Ляскина будет обжаловать решение суда

Защита бывшего активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николая Ляскина будет обжаловать решение суда, который приговорил его к 1 году ограничения свободы за нарушение санитарных норм. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Сергей Тельнов. По словам адвоката, сегодня Преображенский суд Москвы признал Николая Ляскина виновным в нарушении части 4-й статьи 33 и части 1 статьи 236 УК РФ. «Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм и правил. Мы будем этот приговор обжаловать, в ближайшее время апелляционная жалоба будет подана», — сказал Тельнов. По словам адвоката, из обвинения суд исключил такой признак способ подстрекательства, как уговоры, признав виновным Ляскина лишь в подстрекательстве путем призыва.



«Но подстрекательство путем призыва быть не может, поскольку призыв является абсолютно самостоятельным признаком отдельных видов преступлений, которые перечисляются в уголовном кодексе. И такого вида призыва к нарушению санитарно-эпидемиологических норм просто нет. И как отмечают не менее 10 профессоров, докторов наук, заведующий кафедрой уголовного права МГУ им.Ломоносова, призыва к подстрекательству быть не может. То есть призыв не является способом подстрекательства, и оно не может быть обращено к неопределенному кругу лиц, оно всегда обращено к конкретному лицу, либо к конкретной группе лиц», — пояснил Тельнов. Прокурор просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. Сам Ляскин вину не признает и настаивал на оправдательном приговоре.