В Подмосковье продолжаются поиски заключенных, которые сбежали из ИВС в Истре. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что у беглецов были сообщники на свободе. Ранее сообщалось, что заключенные могли уехать на электричке. Поиски ведутся и в соседних регионах. Возбуждены два уголовных дела – по факту побега и в связи с превышением должностных полномочий сотрудниками изолятора.