Z Архив новостей новости
5 3 6 320
14:39, 06 августа 2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала учителей привиться от коронавируса к началу учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала учителей привиться от коронавируса к началу учебного года. По ее оценке, в 14-ти регионах привито около 70% взрослого населения, и благодаря этому наблюдается значительное снижение заболеваемости. Попова напомнила также, что в закрытых помещениях носить маски необходимо, в отличие от улицы, если это не массовое мероприятие.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 185 6 17574 05.08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 67 6 7259 05.08
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 330 6 38538 31.07
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 143 6 18040 02.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 190 6 26016 05.08
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 110 6 16864 03.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 195 6 30786 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 70 6 12048 05.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 32 6 6874 02.08
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 247 6 59626 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 49 6 12153 31.07
Интервью Тузы

Элла Памфилова гость: Элла Памфилова председатель Центральной избирательной комиссии

Выбрасывать миллиарды в виртуальную пустоту, как я говорю, бессмысленно. Потому что нам шашечки или ехать? Ну лежат на диване или сидят, смотрят. Толку-то?..

5 82 6 20656 05.08
#слушать 54:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Желтые звезды антиваксеров — на пути к вирусному холокосту Это конечно ложное, вульгарное и глупое сравнение, но в определенном смысле желтая звезда на груди антиваксера отражает реальность: как и 80 лет назад, это — метка смерти…

5 67 6 17667 31.07
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе историк, журналист

У Лукашенко есть одна, но пламенная страсть – это власть! С ней он не расстанется ни за что, ни за деньги… Он не про деньги, он про власть…

5 36 6 14035 30.07
#слушать 34:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 127 6 33964 31.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«А у нас на ТВ есть девчонка одна …» Кузичев и Толстой могли бы, в прямом эфире, надев плавки и женские парики, в знак протеста синхронно прыгнуть в бассейн…

5 134 6 38326 09:48

Популярное за неделю

Новости

США изучают данные китайской лаборатории для выяснения происхождения коронавируса По сведениям CNN, американские спецслужбы привлекли специалистов различного профиля для изучения генетических материалов, полученных ими в лаборатории Уханьского института вирусологии…

5 6 6 7660
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 114 6 80772 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4373 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 69 6 310145 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 88 6 85461 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9210759
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4985790

Сегодня в эфире