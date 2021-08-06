Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала учителей привиться от коронавируса к началу учебного года. По ее оценке, в 14-ти регионах привито около 70% взрослого населения, и благодаря этому наблюдается значительное снижение заболеваемости. Попова напомнила также, что в закрытых помещениях носить маски необходимо, в отличие от улицы, если это не массовое мероприятие.