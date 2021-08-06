Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место по итогам технической программы на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки набрали более 97 баллов. Финал соревнований завтра. Ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях дуэтов.