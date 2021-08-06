Венедиктов: Решили проблему агитационных кубов для всех кандидатов

Об этом Алексей Венедиктов, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами, сообщил со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию в своем Телеграм-канале: «Решили проблему агитационных кубов для всех кандидатов вне зависимости от партии и политических взглядов. Кубам быть при наличии одного агитатора в маске и точка».