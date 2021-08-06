Разведслужбы США получили доступ к базе данных китайского института вирусологии с описанием исследовавшихся вирусов

CNN сообщает, что разведслужбы США получили доступ к базе данных китайского института вирусологии с описанием исследовавшихся там вирусов, что может позволить определить первопричину возникновения пандемии COVID-19.

Большой объем данных, полученных, как полагают источники телеканала, в результате взлома китайского облачного сервера, представляет собой каталог информации с описанием вирусов, которые изучались в уханьской лаборатории. Для расшифровки полученных файлов, рассказывает CNN, были привлечены вычислительные мощности суперкомпьютеров министерства энергетики. Однако помимо специалистов-биологов потребуются также ученые со знанием китайского языка и одновременно допуском к секретным данным, что само по себе является очень сложной задачей. Обработка и систематизация информации, как ожидается, позволит определить, был ли вирус передан людям естественным путем или же это произошло из-за утечки в ходе лабораторных исследований. В Ухане изучались более двадцати тысяч образцов вирусов; результаты этой работы периодически выкладывались в интернет, но в сентябре 2019-го Пекин изъял данные из онлайна и отказался предоставить эту и другую рабочую информацию Всемирной организации здравоохранения. Американские исследователи до сих пор разделены на сторонников природной и лабораторной теории происхождения коронавируса. При этом, отмечает сайт телеканала, в администрации Байдена уверены, что ответ на один из главных вопросов, связанных с пандемией, дадут не спецслужбы, а ученые.

Агентство Синьхуа сегодня опубликовало очередной комментарий по поводу проводимых в США исследованиях, назвав теорию утечки коронавируса из уханьской лабораторией попыткой «очернить Китай» и «политизировать» данную проблему.

(Материал подготовил Ринат Валиулин)