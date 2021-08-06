Мещанский суд Москвы сегодня оглашает приговор Майклу Калви и другим фигурантам дела фонда Baring Vostok

Мещанский суд Москвы в эти минуты оглашает приговор американскому инвестору Майклу Калви и другим фигурантам дела фонда Baring Vostok. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный».

Калви вместе с деловыми партнёрами был задержан и арестован 2,5 года назад. Позже американского инвестора и других фигурантов перевели под домашний арест.