«Медиазона»: Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу»

Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу». Об этом сообщает «Медиазона».

Преображенский суд Москвы сегодня также приговорил соратника Навального Николая Ляскина в году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Политику нельзя покидать жилище с 22-х до 6-ти часов, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы столичного региона. На днях к полутора годам ограничения свободы была приговорена Любовь Соболь. Поводом стала акция в поддержку Алексея Навального, проведенная в Москве 23-го января.