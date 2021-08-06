Первым задержанным по делу о массовом побеге из подмосковного ИВС стал сотрудник полиции

Как сообщает агентство «Интерфакс», задержанный дежурный по ИВС – майор полиции. По данным источника, сотрудник МВД накануне необоснованно перевел в переполненную камеру предположительного организатора побега Александра Мавриди. Издание Baza сообщает, что заключенный постоянно находился в СИЗО, а на следственные действия его переводили в ИВС. Журналисты делают вывод, что минувшая ночь была последним шансом на побег, так как разбирательства по делу об убийстве владельца колбасных заводов завершались.

По версии следствия, заключенные могли скрутить замки с дверей гаечным ключом через открытую форточку для приема пищи. Сейчас следователи восстанавливают маршрут побега. След беглецов пока теряется на железнодорожной станции.

Бывший член ОНК Анастасия Гарина в разговоре с «Эхом» выразила уверенность в том, что их оперативно разыщут. Гарина отметила, что несмотря на серьёзные меры предосторожности в местах заключения, подобные ситуации случаются.

По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. Полиция организовала дополнительные посты на маршрутах возможного движения беглецов. Разосланы ориентировки на беглецов. Частные охранные организации в самой Истре перешли на усиленный режим работы из-за побега заключенных. Жителей информируют об инциденте через прессу и различные чаты.

Побеги из мест лишения свободы – не редкость для России. Не все из них заканчивались успешно. В сентябре прошлого года вся страна обсуждала побег шестерых заключенных из колонии в Дагестане. Они подготовились основательно – вырыли просторный тоннель, стены и полок для надежности укрепили досками. Беглецов нашли через неделю. Похожий случай произошел 8 лет назад под Иркутском – там заключенные сделали 20-метровый подкоп в колонии строго режима. Один из них после побега пытался устроиться пастухом, другого в полиции привел отец, а третьего поймали спустя 4 месяца – все это время он просидел в таежном лесу, питаясь тем, что смог добыть. За год до этого из колонии строго режима в Вологодской области заключенный сбежал на вертолете, который угнали его сообщники. Всех их тоже поймали. В Якутии двое заключенных угнали микроавтобус. Их побег закончился столкновением со стоящим на обочине грузовиком. Оба погибли. Еще один громкий случай произошел в Москве, где уроженец Узбекистана выдал себя за сокамерника, которого должны были освободить из СИЗО. Ошибку заметили, когда арестованный уже оказался на свободе, его так и не нашли. Некоторые пытались сбежать прямо из зала суда – так во Владимире местный криминальный авторитет ушел, отпросившись в туалет. А в подмосковной Щербинке мужчина выбрался из аквариума и пытался залезть на подвесной потолок, его поймали и вернули в клетку.