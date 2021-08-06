В ближайшее время в Австралии примут «акт Магнитского»

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший приветствует желание Правительства Австралии принять проект «акта Магнитского», обсуждение которого уже прошло накануне в Сенате в рамках первого чтения. Об этом он сказал во время эфира на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы». «Буквально вчера министерство иностранных дел Австралии в ответ на соответствующую парламентскую инициативу объявило о том, что Австралия так же присоединится к все растущему демократическому числу стран мира, которые вводят у себя эти санкционные режимы персонального характера, направленные лично на людей, причастных к коррупции, к нарушению прав граждан. И в ближайшее время закон Магнитского будет введен и в Австралии», — сказал он.

По словам Кара-Мурзы-младшего, теперь во многих странах этот закон, который носит имя Сергея Магнитского, принят. «Первой страной была Америка, потом Канада, Великобритания, сейчас такие же меры санкций характера действуют на персонального территории всего Европейского Союза», — сказал он.

Если правительство Австралии примет закон, то оно сможет вводить адресные санкции для борьбы с нарушениями прав человека и коррупцией.

Закон был назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».