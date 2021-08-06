Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта назвал ужасным финансовое состояние клуба. По его словам, зарплатная ведомость составляет 110% от дохода, и контракт с Лионелем Месси был невозможен. Клубу 122 года. Его интересы выше интересов игроков, даже если речь идет о лучшем футболисте мира.

С 1-го июля Месси – свободный агент. Он может подписать контракт с любым клубом, если его устроят финансовые условия. Информированные источники утверждают, что переговоры с Месси ведет ПСЖ. Месси – воспитанник академии «Барселоны». Он выступает в составе команды с 17 лет. За это время вместе с клубом он выиграл в том числе десять титулов чемпиона Испании и четыре – Лиги чемпионов.