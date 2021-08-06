Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковных Мытищах. В ней участвовали около 40 иностранных граждан, преимущественно из стран Средней Азии, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». По предварительным данным, есть пострадавшие. Ранее стало известно, что драка с участием не менее 20-ти мигрантов, вооруженными палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове.