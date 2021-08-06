Два уголовных дела возбуждено после побега заключенных из изолятора в подмосковной Истре, в том числе по статье о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками. Источник «Интерфакс» утверждает, что задержан дежурный по изолятору. Напомню, сбежали пятеро заключенных, в том числе 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве известного предпринимателя, руководителя компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Выйти на след беглецов пока не удалось. Ориентировки разосланы и в соседние регионы.
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