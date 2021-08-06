Чиков: На россиян могут начать составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации нежелательных СМИ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предупредил, что на россиян могут начать массово составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации СМИ, признанные нежелательными. Чиков называет это новым трендом. По его данным, некоторых пользователей соцсетей уже вызывают в полицию для составления «целой пачки протоколов за посты прошлых лет». Эксперты рекомендуют срочно удалять подобные ссылки в своих соцсетях и закрыть страницы, в крайнем случае удалить аккаунт.
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…