Чиков: На россиян могут начать составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации нежелательных СМИ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предупредил, что на россиян могут начать массово составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации СМИ, признанные нежелательными. Чиков называет это новым трендом. По его данным, некоторых пользователей соцсетей уже вызывают в полицию для составления «целой пачки протоколов за посты прошлых лет». Эксперты рекомендуют срочно удалять подобные ссылки в своих соцсетях и закрыть страницы, в крайнем случае удалить аккаунт.