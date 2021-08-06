Преподаватель ВШЭ, обвиненный в домогательствах, назвал себя жертвой клеветы. Максим Целуйко в эфире телеканала «Дождь» посетовал, что от него требуют доказательств, что он не домогался студенток, при этом у них самих никто не просит подтверждений обвинения.

О домогательствах месяц назад изданию DOXA рассказали четыре студентки. Две из них показали скриншоты переписки с преподавателем, а также предоставили аудиозаписи разговоров с проректором вуза по безопасности, на которых обсуждались действия Целуйко.