Соратника Алексея Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Соратника Алексея Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу».

Преображенский районный суд Москвы признал Ляскина виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Суд согласился с версией гособвинения о том, что политик призывал людей выйти на акцию в поддержку Алексея Навального 23 января, чем создал риск массового заражения коронавирусом. Ему в течение года запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и области, а также покидать жилище с 22 часов до 6 утра. Прокурор запрашивал 2 года ограничения свободы. Сам Ляскин считает дело сфабрикованным. Перед оглашением приговора он сказал журналистам, что если бы это был реальный суд, всех обвиняемых оправдали бы и принесли им извинения. Политик стал третьим, кого осудили по «санитарному делу». Первой была юрист Любовь Соболь. В деле еще несколько фигурантов, среди них пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. Все они считают уголовное преследование политическим и подчеркивают, что обвинению не удалось найти ни одного потерпевшего.

Сегодня суд также вынесет приговор по «санитарному делу» брату Алексея Навальному – Олегу Навальному. Прокуратура запросила для него год лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.