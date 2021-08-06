В России за минувшие сутки зарегистрировано более 22,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Число тех, кто за время пандемии заболевал опасным вирусом в стране, все больше подбирается к отметке в 6,5 миллионов человек.

Только за минувший день диагноз подтвердился у почти 23 тысяч граждан. При этом, как отмечают в оперативном штабе, около 2 тысяч из них без клинических проявлений.

Практически с первых месяцев наибольший прирост инфицированных фиксируют в столице. При этом в Москве в последние дни не наблюдается определенной динамики. Так, сегодняшний показатель в более чем 2,5 тысячи заболевших почти на треть меньше, чем днем ранее, но в сравнении с предыдущими сутками, он несколько выше. Вместе с тем довольно стабильной, хотя и не самой благоприятной, ситуация остается в Санкт-Петербурге и Московской области, где ежесуточной прирост остается в районе 2 и 1,5 тысяч соответственно. Немного больше по сравнению с прошлым днем в стране отмечается случаев летальных исходов. Их за день зафиксировано 794: 65 из них — в Москве, еще 44 — в Санкт-Петербурге и 34 — в Краснодарском крае. Наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка уже долгое время сохраняется в Ненецком и Чукотской автономных округах, подчеркивают власти.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, однако ослаблять ограничения пока рано. Попова добавила, что коллективного иммунитета желательно достичь к 1 сентября.