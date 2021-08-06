По меньшей мере девять человек погибли в дорожной аварии в Турции, еще 30 пострадали, – сообщает агентство Анадолу. По предварительным данным, на трассе столкнулись грузовик и автобус. Другие подробности о ДТП не сообщаются. Есть ли среди погибших и пострадавших россияне, также неизвестно.