Украинская Генпрокуратура рассекретит материалы уголовного дела о боях под Иловайском. Об этом сказала глава ведомства во время встречи с родными погибших в так называемом «иловайском котле». Всего в деле больше 300 томов, причем около 70-ти из них с грифом ограниченного доступа. Генпрокуратура расследует два аспекта произошедшего – один о вторжении российских войск, другой о халатности со стороны украинского Генштаба.

Бои за Иловайск проходили в августе-сентябре 2014-го года. В результате город перешел под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики.