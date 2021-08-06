Вашингтон разрешил семьям американских госслужащих в России покинуть страну. Это решение последовало вслед за запретом дипмиссиям государств, признанных недружественными, нанимать на работу россиян.

Решение одобрить добровольный отъезд членов семей американских дипломатов связано с проблемами безопасности и охраны, возникшими в связи с «необоснованными» ограничениями, введенными Москвой. Из-за них Соединенные Штаты были вынуждены уволить сотни сотрудников по всей России, поясняют в американском посольстве. Госдепартамент США действует из соображений предосторожности. Семьи госслужащих получили возможность уехать при желании, но их отъезд не является обязательным, уточнили в посольстве. Ранее Москва, реагируя на новые санкции, лишила дипмиссию США права нанимать на работу россиян, из-за чего Вашингтону пришлось существенно урезать штат. В ответ в посольстве объявили о сокращении объема консульских услуг в России – теперь россияне смогут получать американские визы только в исключительных случаях. Москва в свою очередь обвиняют Вашингтон в том, что американская сторона затягивает процесс продления виз десяткам сотрудников посольства России в США.

Отметим, что на сайте Госдепартамента США на сегодняшний день сохраняется рекомендация для граждан страны не совершать поездки в Россию.